Contratto regolarmente depositato, ma manca ancora un passaggio per l'ufficialità di Jimenez alla Fiorentina

Manca ancora un dettaglio per l'ufficialità di Álex Jiménez come nuovo giocatore della Fiorentina, con il giocatore che è stato già convocato come nuovo calciatore gigliato per il ritiro al Viola Park.

Contratti ok

Come risulta dal sito della Serie A, il nuovo contratto che lo legherà alla Fiorentina è stato regolarmente depositato e tra viola e Bournemouth tutti i dettagli sono stati messi a posto.

Cosa manca?

Manca però il transfer del giocatore, un documento di competenza delle singole federazioni. Bisognerà aspettare l'arrivo di questo documento per poter ufficializzare il tutto, con Jiménez che si può comunque considerare già un nuovo giocatore viola. La sua assenza in gruppo nei primi allenamenti al Viola Park non ha niente a che fare con questa situazione. Piuttosto una scelta legata a un programma specifico e personalizzato per lui.