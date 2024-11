Un'altra grana mica da poco nel progetto di restyling dell'Artemio Franchi, con i lavori in Curva Fiesole che vanno a rilento a vista d'occhio. Il motivo dei rallentamenti riguarda… La roccia sottostante. Ci sarebbe più materiale roccioso del previsto nel punto in cui si sta scavando e le difficoltà non sarebbero poche.

Come scrive La Nazione, è difficile stabilire se i contrattempi riscontrati nel cantiere della Fiesole potranno ulteriormente dilatare i tempi del restyling ma la preoccupazione, in casa viola, è palpabile.

Intanto Palazzo Vecchio conferma che la problematica del substrato della curva esiste ma al contempo di essere già all’opera per ovviare al problema. “L’amministrazione comunale sta valutando insieme alla direzione lavori e alla ditta che sta eseguendo gli interventi l’individuazione del tipo di macchina necessaria per procedere nei lavori. Sono in corso di completamento le demolizioni controllate e la realizzazione della struttura di pavimentazioni in curva Fiesole"

E ancora: "Le demolizioni vengono eseguite con particolare attenzione e sotto il controllo di una ditta specializzata in impianti. Sono state completate le operazioni di bonifica bellica e ottenuto il nulla osta alla realizzazione delle fondazioni. Inoltre, sono state effettuate le varie prove con macchine per la realizzazione dei pali di fondazione per definire la migliore soluzione operativa che sarà adottata per la realizzazione gli oltre 200 pali di diametro 120 centimetri e lunghezza circa 25 metri”.