Fiorentina e Roma, ma non solo: anche il Milan potrebbe cambiare direttore sportivo

La Fiorentina lo ha fatto prima di tutti, obbligata a sostituire Daniele Pradè, e lo ha fatto prendendo un dirigente di altissimo livello come Fabio Paratici. Ma la direzione sportiva viola non è l'unica a cambiare in vista della prossima stagione.

Già finito il ciclo di Tare?

Sappiamo della Roma, alla ricerca di un nuovo ds, ma anche il Milan potrebbe fare lo stesso. Secondo TMW infatti il futuro di Igli Tare è in bilico dopo un solo anno, a causa dei risultati certamente non esaltanti di questa stagione. Il Milan starebbe dunque sondando il terreno per altri nomi, su tutti Tony D'Amico dell'Atalanta che potrebbe voler cambiare area e lanciarsi in una nuova avventura.