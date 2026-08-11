La prima Fiorentina della stagione: sfida in difesa, l'assetto avanzato più probabile. E Mastantuono...

Mancano sempre meno ore all'esordio ufficiale in questa stagione per la Fiorentina che si appresta ad affrontare il Benevento in Coppa Italia.

Però Grosso ha ancora qualche allenamento a disposizione prima di prendere la decisione finale su che squadra scenderà in campo.

Difesa

Nel frattempo prossiamo dire che su De Gea tra i pali, non ci sono dubbi. Così come sul fatto che vedremo una difesa con Jimenez (in vantaggio su Joao Mario) a destra, Dragusin nel mezzo e Valdepenas a sinistra. Il secondo centrale verrà fuori dalla ‘sfida' tra Viery e Ranieri.

Centrocampo e attacco

Da centrocampo in su l'assetto più probabile è quello con Ndour e due tra Oulai, Fagioli e Mandragora, mentre in attacco Atta e Gudmundsson agiranno alle spalle di Kean. E Mastantuono? Il talento arrivato dal Real dovrebbe trovare spazio, ma a partita in corso, anche perché non è arrivato da molto a Firenze.