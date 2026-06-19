Adesso per Koleosho si può tentare l'affondo: ecco quanto serve per portarlo via al Burnley
L'interesse per Luca Koleosho è stato confermato dallo stesso ds viola Fabio Paratici durante la conferenza stampa di ieri.
Affondo viola?
Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina nelle prossime settimane potrebbe provare l'affondo decisivo per portare l'esterno d'attacco italiano di proprietà del Burnley in Serie A.
Quanto serve
Per farlo servono circa 10 milioni di euro, nonostante la squadra inglese è retrocessa quest'anno in Championship. Il suo contratto con il Burnley scade nel 2029, ma una sua partenza è tutto fuorché impossibile.
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