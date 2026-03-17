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Corriere Fiorentino: I segnali di Piccoli, decisivo nella sfida più importante

Redazione /
Corriere Fiorentino

Due pagine dedicate dal Corriere Fiorentino alla vittoria della Fiorentina contro la Cremonese

Pagina 8

Titolone: “Balzo salvezza”. Sottotitolo: “I viola dominano a Cremona, allungano su Nicola e sorpassano il Lecce: la zona rossa è più lontana”. Di spalla il commento: “Una vittoria che vale doppio”. 

Pagina 9

Qui leggiamo: “Grande gol e assist, i segnali di Piccoli nel poker dello Zini”. Sottotitolo: “La punta decisiva nella sfida più importante”. 

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