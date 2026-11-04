Giraldi: "Fiorentina, ecco cosa farei nel mercato di gennaio. Su Oulai è giusto insistere"

Filippo Giraldi, direttore sportivo con un passato in Inghilterra, è intervenuto al Pentasport su Radio Bruno per parlare della Fiorentina.

Serve equilibrio

"La Fiorentina è partita con un progetto e poi ha cambiato allenatore: la pazienza è necessaria. Quello che mi lascia perplesso sono gli equilibri di squadra. La squadra ha esterni difensivi che coprono poco, come gli esterni d'attacco: dopo può diventare complicato fare bere bene anche la fase difensiva. Anche contro il Sassuolo la Fiorentina dietro è parsa vulnerabile. Per crescere bisogna trovare gli equilibri necessari: se il campo dice che troppi giocatori offensivi la squadra non li sostiene, occorre fare scelte diverse. La Forentina è un work in progress, per diventare più efficace possibile".

Priorità per gennaio

"Se vai a prendere un giocatore in mezzo al campo, devi fare una scelta forte tra Oulai e Fagioli. Io andrei più a cercare un giocatore d'esperienza tra i centrali difensivi. Sarebbe un rinforzo che guida la linea. Su Oulai è stato fatto un investimento importantissimo. E' arrivato ora, scaraventato dal campionato turco. Con quello che abbiamo visto fino a dora vale la pena insistere, in Europa non ce ne sono tanti di giocatori dinamici. Vediamo poi tra un po' di mesi".