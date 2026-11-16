Alvini al miele: "Firenze è Firenze, una delle città più belle del Mondo. Sulla stagione al Frosinone..."

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha parlato a tuttomercatoweb.com dopo la vittoria della panchina d'Oro della Serie B 2025/26, intervenendo su Firenze e sull'avventura in Ciociaria.

Su Firenze

"Firenze è Firenze, una delle città più belle del mondo. Coverciano per un allenatore è il tempio del calcio, è bellissimo. Quando entri a Coverciano, per chi ama il calcio, l'aria e diversa".

Sulla vittoria del premio

"Prima di tutto grazie a mi ha votato. Ricevere questo premio davanti a tante persone che vivono il calcio è una soddisfazione. Il premio è col mio nome sopra, ma non è un premio solo per me. C'è la mia famiglia, il mio staff che mi segue nei momenti belli e nei momenti brutti. E poi i calciatori senza i quali noi allenatori non andremo da nessuna parte. Poi c'è il Frosinone del presidente Stirpe. Abbiamo costruito qualcosa insieme di bellissimo. E ringrazio anche Renzo Castagnini che mi ha voluto a Frosinone".