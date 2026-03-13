L'Inter punta a recuperare tutti per sfidare la Fiorentina. Intanto si allunga la lista di indisponibili per Chivu

L'Inter è la grande favorita di questo campionato. E la Fiorentina troverà i nerazzurri sulla sua strada domenica 22 marzo al Franchi, contro una squadra potenzialmente recuperata.

Puntano tutti a recuperare contro la Fiorentina

Al momento il tecnico Cristian Chivu deve risolvere più questioni spinose all'interno della rosa, essendo tanti (e di peso) gli indisponibili. Marcus Thuram ha recuperato dall'influenza, ma Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu non ci saranno domani contro l'Atalanta, ancora fuori per problemi fisici. Anche oggi hanno lavorato sul campo, ma svolgendo lavoro personalizzato.

Gli indisponibili in casa Inter

Oltre a questi c'è anche Alessandro Bastoni, che ha subito una botta alla tibia nel derby; sicuramente non sarà titolare domani, improbabile anche la presenza tra i convocati. Per lui, come per Lautaro e Calhanoglu, l'obiettivo cerchiato in rosso sul calendario è il rientro contro la Fiorentina: vogliono tutti tornare ad allenarsi in gruppo nella prossima settimana, come riporta Sky Sport.