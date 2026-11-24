Dopo l’esordio al Mondiale Under 17 con sconfitta contro il Messico ma con eccellente prestazione individuale , il difensore romeno classe 2009 della Fiorentina Robert Corduneanu è stato confermato tra i titolari nella gara odierna della Romania contro il Venezuela.

Romania sconfitta nuovamente

Altra sconfitta per la squadra del giocatore della Fiorentina Primavera, che salvo sorprese saluterà il Mondiale. Il Venezuela si impone 1-0 grazie al gol di Lozada al 64', e passa il turno con due vittorie su due dopo quella contro il Camerun. I romeni sono anche rimasti in 10 al 77' a causa del rosso diretto a Silitra per gioco violento.

La prova del giocatore della Fiorentina

Corduneanu anche stavolta però non ha sfigurato, anzi. Il difensore viola è rimasto in campo tutta la gara ed ha vinto più della metà dei duelli a terra, 8 su 14, 4 dei 5 duelli aerei confermando le doti notevoli nel gioco aereo già mostrate alla Fiorentina, effettuando anche tre recuperi e tre intercetti.