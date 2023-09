La questione del rifacimento del Franchi i rapporti che intercorrono tra Palazzo Vecchio e la Fiorentina. Questi sono i temi affrontati dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervistato da Italia 7.

“Sento spesso parlare di polemiche e scontri fra Comune di Firenze e la società viola - ha detto Nardella - Non c’è nulla di tutto questo, io ho grande rispetto per Rocco Commisso, l’ho sempre considerato una persona visionaria e coraggiosa. Ci mette grande passione e il mio obiettivo è quello di sostenere la Fiorentina con tutti gli strumenti possibili perché la squadra è un patrimonio della nostra città”.

Intanto sullo stadio: "Arup sta terminando il progetto esecutivo per la parte che riguarda i 130 milioni di euro che sono disponibili e che noi dobbiamo spendere entro l'anno, appaltando i lavori. Abbiamo suddiviso il progetto in due lotti, uno è totalmente finanziato. Non possiamo permetterci di lasciare abbandonato e degradato il Franchi”.

Durante i lavori, il Padovani resta la sistemazione più probabile per la Fiorentina: “Investiremo circa 10 milioni di euro - ha detto ancora Nardella - per una riqualificazione permanente dell'impianto del rugby. Poi, con le strutture mobili, potrà essere utilizzato anche dalla Fiorentina durante il cantiere del Franchi. A Bologna e Cagliari gli stadi temporanei sono pagati dalle società, nel caso di Firenze paghiamo noi tutta la ristrutturazione della parte permanente del Padovani, mi sembra già una differenza importante”.