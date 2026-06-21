Dodô, addio sì, ma senza strappi. Il piano della Fiorentina per non perderlo a zero

La Fiorentina è pronta a separarsi da Dodô, ma senza tensioni. Il brasiliano, in scadenza nel 2027, vuole continuare a giocare in Europa e valuta l'addio a Firenze dopo quattro stagioni.

La richiesta della Fiorentina

Il club viola non si oppone alla cessione, ma chiede circa 15 milioni di euro, una cifra che per ora ha frenato l'interesse di Roma e Napoli. L'ultima stagione, deludente sia per il giocatore che per la squadra, ha ridotto l'attenzione sul terzino, che nel 2022 era stato vicino al trasferimento al Bayern Monaco per una cifra ben più alta.

Il piano

Per evitare il rischio di perderlo a parametro zero, la Fiorentina ha fissato una linea chiara: se entro settembre non arriveranno offerte adeguate, si lavorerà al rinnovo del contratto. Un'ipotesi resa possibile anche dal recente riavvicinamento tra la società e l'entourage del giocatore. Lo scrive La Nazione.