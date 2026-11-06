Il Venezia batte l'Udinese e lascia l'ultimo posto in classifica. Moreno ancora protagonista... in negativo! La nuova CLASSIFICA di Serie A
Nel primo anticipo dell'undicesimo turno di Serie A, il Venezia ottiene la prima vittoria stagionale a discapito dell'Udinese, che viene scavalcata in classifica proprio dai lagunari che lasciano così l'ultimo posto in graduatoria.
La cronaca della partita
Dopo un primo tempo vivace ma senza reti, la partita si accende nella ripresa con il gol del Venezia firmato da Basic, che al 55esimo minuto trafigge Okoye con il mancino. Il pareggio momentaneo dell'Udinese arriva appena un minuto dopo, quando il calciatore della Fiorentina in prestito ha deviato nella propria porta un tiro avversario. Al 64esimo il Venezia torna però nuovamente in vantaggio, grazie al bel tiro dalla distanza di Kike Perez, che fissa il risultato sul 2-1 finale.
La nuova classifica
La nuova classifica di Serie A: Lazio 28, Inter 25, Roma 24, Como 23, Milan 21, Frosinone 20, Juventus 17, Napoli 14, Bologna 14, Genoa 13, Cagliari 13, Torino 13, Atalanta 11, Lecce 9, Fiorentina 8, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5, Parma 5.