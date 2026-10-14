Così è se mi pare... Il “vanolismo”? Se lo conosci lo eviti. I dieci passi indietro

Le prestazioni della Fiorentina vanno al passo del gambero, andare avanti e quindi retrocedere più di quanto si è avanzato.

Dieci passi all'indietro

Ecco i dieci passi indietro nella partita con Genoa, rispetto a quella contro il Napoli, tra squadra, singoli e allenatore.

Il gioco: privo di imprevedibilità, ripetitivo, prevalentemente in orizzontale, praticamente a casaccio. La fase difensiva: disattenta, deconcentrata, pasticciona, mai corale. Il centrocampo: senza idee, abulico, atleticamente moscio. La furia agonistica: tanto indispensabile quanto assente. Le sostituzioni: poco convincenti nelle scelte e nei tempi. Ranieri inguardabile. Dragusin inaffidabile. Fagioli evanescente. Oulai spaesato. Mastantuono calcisticamente taccagno, incapace di dialogare coi compagni, “il pallone è mio e lo gestisco io”.

Maxi sosta buttata

Forse ce ne sono anche altri di passi indietro, ma mi fermo qui. La maxi sosta di campionato e quindi la possibilità per Vanoli di preparare la squadra secondo i propri dettami dopo l'entrata in corsa, facevano sperare in miglioramenti decisi. Invece – somma delusione – tutto è peggiorato.

La classifica è di nuovo da brividi ma, soprattutto non c'è più alcun gusto a vedere giocare la Fiorentina, non trasmette emozioni. Lo spettacolo è indecente. E' un'orchestra che stona ad ogni accordo, un film amatoriale, un'auto di terza mano, un week end in coda sulla Fi-Pi-Li, una foto sfuocata, un tramonto senza sole, una pastasciutta scotta.

Il “vanolismo”? Se lo conosci lo eviti.