Dopo l’uscita nelle sale del documentario “In un Battito”, che racconta l’esperienza vissuta dall’ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove nel 2024, il procuratore del giocatore Diego Tavano quest’oggi ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb. Queste le sue dichiarazioni:

“Come è nata l'idea del documentario? Subito dopo che era fuori pericolo parlavamo con i genitori e con Edoardo, che ha approcciato dicendo: 'Ma che dici se ci facciamo seguire e vediamo dove arriviamo?'. Così mi sono subito attivato cercando di dargli una mano. Ho chiamato Edoardo Leo, gli ho spiegato l'idea e ci ha messo subito a disposizione una troupe. Tutto ciò che si vede nel film è vero. Reale. Aveva ventidue anni quando è successo l'incidente, vi posso garantire che mi ha insegnato tante cose nonostante la sua giovane età".

"Solo un ragazzo del genere poteva avere la forza per ripartire cosi"

Ha anche aggiunto: “Mi ha insegnato ad avere più coraggio, quando gli parli ti da l'idea di essere un uomo maturo. Solo un ragazzo del genere poteva avere la forza e l'umiltà di spogliarsi completamente di qualsiasi tipo di freno inibitorio e farsi vedere nei momenti di difficoltà e condividere con tutti il messaggio di non mollare. Il suo obiettivo era quello di giocare a calcio, è la sua vita. E con tutte le sue forze è riuscito a tornare in campo. Già prima del film e di tutto ciò che stavamo costruendo sapeva che avrebbe dato un messaggio a tutte le persone che vivono un momento di difficoltà. Voleva far vedere che non bisogna mai mollare, una caratteristica dell'Edoardo calciatore”.

“Ecco come ho vissuto quella maledetta sera del Dicembre 2024"

E’ poi tornato a parlare di quella sera del Dicembre 2024: "Quel giorno ero negli Emirati Arabi, lontano. Non l'ho mai raccontato: Edoardo stava facendo bene, era in un momento top e sapevo che era una partita importante. Come mi succede con alcuni dei miei atleti, quando guardo le partite lo faccio con grande tensione. Stavo guardando la partita, a un certo punto salta il segnale. Subito dopo il gol annullato di Lautaro si blocca il segnale, io impreco. Non ho visto in diretta il momento dell'incidente, come un segnale per non farmi soffrire e stare male. E intanto mi arrivavano messaggi del tipo: 'Facci sapere come sta Edoardo', oppure 'Stai tranquillo, non è niente'.

“Appena mi hanno detto che Edoardo era a terra ho cominciato a tremare”

Ha capito immediatamente che le cose non fossero normali: “Vedo Lautaro fare gol e si stacca la linea. Non poteva essere successo niente, ho pensato che si fosse fatto male a una caviglia o a un ginocchio. Poi mi hanno detto che Edo era andato giù. Inizio a tremare, ero lontano, inerme. Dopo sette-otto minuti è ripartito il collegamento. Non ho visto quello che gli era successo, qualcuno me l'ha voluto risparmiare. Altrimenti sarei caduto insieme a lui”.

“Quello tra di noi è un rapporto speciale”

Ha poi sottolineato il rapporto che c’è tra i due: “lo e lui ci chiamiamo man. Un giorno vide un mio video di quando ero a New York, chiamai un poliziotto con questo appellativo e lui rise. Era un po' spiazzato, chiamare un poliziotto Hey man è un po' singolare. Da lì in poi ci chiamiamo così. Il rapporto è pazzesco, tutte le scelte fatte le abbiamo sempre condivise. Quando la Roma ci ha messo alla porta per andare via, mi ha visto lottare contro il club senza alcun freno. Lì mi ha detto che veder lottare qualcuno per lui senza paura gli ha fatto capire che aveva la miglior persona che potesse rappresentarlo".

“L'idea di andare al Watford è nata in pochi giorni”

Ha raccontato come è nata l’idea Watford: "Gian Luca Nani mi fece una telefonata ad agosto 2025. Ma venivamo da un'operazione che non ci aveva ancora fatto fare lo step per giocare. Gli dissi: 'Ora non si può, ma teniamola viva'. Nani mi ha dato apertura. Intanto era arrivata un'offerta importante dal Canada. Ma in quel momento non contavano i soldi. Edo ha pensato solo a stare bene e cosi abbiamo scelto il Watford. Quest'anno ha iniziato fortissimo. Poi ha avuto un piccolo problema a un ginocchio, ma lo ha superato completamente. Stava facendo bene, è tornato ai suoi livelli. Considerato che la Championship è un calcio differente, ha dovuto adattarsi ma lo sta facendo bene. Se non abbiamo luce verde per l'Italia, arrivare in Premier League sarebbe un sogno. Ma averlo visto esultare e fare gol è stata già una grande emozione”.

“La nostra volontà sarebbe di tornare a giocare in Italia ma..”

Ha poi concluso: “Come nostra prerogativa siamo uomini che rispettano le leggi e i regolamenti. Poter tornare a giocare in Italia sarebbe un sogno, l'auspicio che qualcosa cambi ovviamente c'è. Ma nel massimo rispetto. Di certo non faremo guerre contro chi pensa che in questo momento sia giusto così. Ma adeguarsi un po' ai regolamenti che vediamo altrove potrebbe avere un senso, ma non siamo qui a forzare. Edo non ha mai voluto sfruttare questa sua attuale popolarità per chiedere il cambio del regolamento. C'è un disegno di legge, speriamo che il Governo trovi i fondi per la Legge Bove così da preparare più persone al primo soccorso. E colgo l'occasione per ringraziare il Senatore Marco Lombardo, che ci ha aiutato ad entrare nelle sale più importanti della politica per parlarne".