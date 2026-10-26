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La Gazzetta dello Sport: Vanoli guarda avanti, Mastantuono non si vede

Redazione /
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La Gazzetta dello Sport
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Diverse pagine dedicate a Inter-Fiorentina da parte de La Gazzetta dello Sport

Pagina 2 

Apertura per: “RimontInter”. E ancora: “Insegue la Viola e poi vince Thuram è il re di San Siro”. “La Fiorentina si illude e paga nel recupero la strategia iperdifensiva”. 

Pagina 5 

Qui ci sono le pagelle dove per la ‘rosea’ “Mastantuono non si vede”. 

Pagina 6

Spazio alle dichiarazioni e per i gigliati c’è: “Vanoli: “Grande viola, serve pazienza”. Sommario: “Terza sconfitta di fila e penultimo posto ma il tecnico guarda avanti: “Meritavamo di più, Valdepenas ingenuo”. 

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