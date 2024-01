Brian Rodriguez sarà presto un nuovo giocatore della Fiorentina. Le parti hanno raggiunto l'accordo, manca solo l'arrivo del giocatore in Italia e l'ufficialità. Tutte pratiche che si risolveranno presto.

Già addio con l'America

Secondo quanto riportato da TUDN, Rodriguez non è convocato dal Club America per la prossima trasferta, contro il Juarez, in programma giovedì notte alle ore 2:05. L'esterno uruguaiano, per altro, avrebbe già salutato i compagni, pronto al viaggio verso Firenze.

Manca pochissimo all'ufficialità

Tutto fatto per il passaggio di Rodriguez alla Fiorentina. La stessa fonte riporta il termine ultimo per l'ufficialità del colpo, ovvero entro venerdì.