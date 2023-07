Sutalo e un altro rilancio della Fiorentina dopo nemmeno 24 ore. Ma ancora...

La Fiorentina ha sottoposto all’attenzione della Dinamo Zagabria, una nuova proposta economica per Josip Sutalo, dopo nemmeno 24 ore dalla prima.

Il club viola è passato da 12 milioni a 15 milioni, più una serie di bonus.

Anche in questo caso però la somma in ballo non viene ritenuta sufficiente per chiudere l'affare e quindi è necessario per arrivare al centrale della nazionale croata, alzare ulteriormente il tiro.

La Dinamo continua a porre l'asticella a quota 25 milioni di euro, le motivazioni del giocatore potrebbero dare una mano ai dirigenti gigliati per abbassare tale cifra.