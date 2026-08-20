Zazzaroni: “La Fiorentina è molto divertente… una scommessona. La Lazio arriverà sopra al decimo posto”

Durante un video sul profilo Facebook di Giuseppe Cruciani, il giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha stilato una sorta di personale griglia di partenza della prossima Serie A, coinvolgendo anche la Fiorentina.

’Se il Napoli prende Jesus…’

“L’Inter allo stato attuale è la squadra più forte, se il Napoli prende un difensore vero e la punta, ad esempio Gabriel Jesus… è lì”.

‘Fiorentina una scommessona’

“Il Milan è un grande rebus, la Fiorentina è molto divertente… una scommessona. La Lazio arriverà sopra al decimo posto”