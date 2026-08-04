La soffiata e poi l blitz: ecco che riappare il Basquiat da venti milioni di Cecchi Gori

Una soffiata giunta all'improvviso e poi un blitz in un deposito a Los Angeles: è così che l'ex proprietario della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori ha ritrovato il Basquiat che era sparito da casa sua a Roma.

Un quadro da 20 milioni

Si tratta del "Wine of Babylon”, dal valore di 20 milioni, che è stato dunque ritrovato grazie alla segnalazione di un informatore americano.

Battaglia giudiziaria

Il quadro era stato acquistato nel 1998 per 330 mila euro ed è al centro di una lunga battaglia giudiziaria tra il produttore cinematografico e l'ex moglie, Rita Rusic.