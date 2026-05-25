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Ecco il perché della riunione in presenza negli States. Serve tornare a casa con delle certezze per Firenze

Redazione /
Joseph Commisso
Joseph Commisso. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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La Nazione torna sul tema della riunione che si terrà nella prima metà di giugno negli stati Uniti tra Paratici, Ferrari e Commisso

Rilancio

Una riunione voluta in presenza vista l'importanza dei temi trattati e un'incisività maggiore che si ha parlando faccia a faccia. I temi sono noti: budget e obiettivi, ma soprattutto la certezza che la famiglia Commisso voglia rilanciare la Fiorentina dopo una stagione del genere. 

Scelta dell'allenatore

Servirà soprattutto per Firenze, per una piazza che ha vissuto una stagione apatica e pericolosa. Prima però dovrà arrivare la scelta sull'allenatore, sicuramente sul futuro di Vanoli.

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