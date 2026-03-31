Anche il Real Madrid sul talento del Crystal Palace: la valutazione dei prossimi avversari della Fiorentina però fa impallidire

Il mercato si accende attorno ad Adam Wharton, stellina del Crystal Palace, prossimo avversario in Conference League della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il centrocampista del Crystal Palace sarebbe finito nel mirino del Real Madrid, rimasto impressionato dalle prestazioni del classe 2004 britannico.

Addio in estate?

Il talento inglese, già entrato nel giro della Inghilterra guidata da Thomas Tuchel, starebbe valutando un addio nella prossima estate. Secondo The Sun, Wharton avrebbe infatti già manifestato al club londinese la volontà di cambiare aria, attirando l’interesse anche di top club come Manchester United, Manchester City e Liverpool.

La richiesta altissima delle Eagles

Il Crystal Palace però non ha alcuna intenzione di cedere facilmente il giocatore e avrebbe fissato un prezzo attorno ai 100 milioni di euro. Una cifra che, al momento, appare fuori portata anche per lo stesso Real Madrid, che puntava a un’operazione più contenuta per un profilo giovane ma già di grande prospettiva.