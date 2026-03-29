Biglietti per il settore ospiti di Crystal Palace-Fiorentina: cresce l'attesa, ecco quando potrebbero essere messi in vendita

Cresce l'attesa dei tifosi della Fiorentina che vogliono seguire la squadra in Conference League nell'impegno inglese contro il Crystal Palace a Londra.

Le possibili tempistiche

Molti sono in attesa di capire quanti biglietti saranno messi a disposizione del tifo viola per organizzare il proprio viaggio verso Londra ma, scrive La Nazione, almeno fino a domani non ci saranno novità.

Fronte Palace

Anche il Crystal Palace è in attesa di conoscere il numero di biglietti che avrà a disposizione per i suoi tifosi al Franchi, con il club inglese che ha avanzato la richiesta a Fiorentina e UEFA di poter avere più dei 1000 tagliandi stimati inizialmente.