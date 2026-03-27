Il Crystal Palace vuole l'esodo a Firenze: "Stiamo provando a chiedere più biglietti per i nostri tifosi al Franchi"

Attraverso un comunicato ufficiale, il Crystal Palace ha fatto sapere ai propri sostenitori che i biglietti per la gara di ritorno contro la Fiorentina in programma al Franchi per il settore ospiti saranno disponibili dalla prossima settimana.

La richiesta del Crystal Palace

Mentre i tifosi viola attendono ancora il via libera per l'acquisto dei biglietti per il settore ospiti di Selhurst Park, le Eagles fanno anche sapere che si aspettano "di ricevere almeno 1.000 biglietti in trasferta per i tifosi che viaggiano a Firenze, e siamo attualmente in trattative per cercare di aumentare questa cifra".

Tifosi in attesa

Nuovi dettagli arriveranno non appena sarà confermata la cifra ufficiale dei biglietti che la società viola e la UEFA metteranno a disposizione per i tifosi del Palace. Da capire anche quanti biglietti spetteranno ai tifosi viola che si recheranno in trasferta a Londra.