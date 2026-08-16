Gasperini concede riposo alla Roma in vista della Fiorentina, che rientrerà a lavorare con un giorno di anticipo
Dopo aver messo in archivio l'ultima amichevole precampionato contro il Borussia Dortmund, adesso per la Roma è arrivato il momento di recuperare energie.
Roma in pausa
L'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini ha concesso due giornate di completo riposo alla squadra, prima di iniziare la vera e propria preparazione in vista dell’esordio in Serie A contro la Fiorentina.
Un giorno di differenza
48 ore di stacco per smaltire i carichi di lavoro, prima dell'esordio lunedì 24 agosto alle ore 20:45 contro i viola all'Olimpico. La Fiorentina, dopo l'esordio in Coppa Italia contro il Benevento, si ritroverà al Viola Park martedì.
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