Kean aumenta i carichi sulla tibia, che viene continuamente monitorata FOTO

Attraverso alcune storie su Instagram, l'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha mostrato il suo lavoro di recupero per l'infortunio alla tibia che lo ha tenuto fuori dal campo per tutto il finale di stagione.

L'allenamento

In due storie diverse, Kean ha mostrato come i suoi allenamenti stanno caricando sempre di più i carichi di lavoro per sollecitare la zona infortunata della gamba, che continua a essere costantemente monitorata. Domani, poi, l'incontro fondamentale per il futuro tra la società viola e il suo entourage (LEGGI QUI)

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