Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, ha espresso la propria opinione sul mercato in corso della Fiorentina, molto carente al momento: “Nico non è mai mancato nei momenti topici, anche se ha sbagliato le finali. Ha avuto tanti problemi fisici, ma le sue qualità non si discutono: se lo richiedono dall'Inghilterra, dalla Juventus e dall'Atalanta significa che vale i soldi che vengono offerti. Sarebbe un gran peccato darlo via, ma se quei 35 milioni di cui si parla verranno re-investiti allora la società avrebbe fatto un buon lavoro”.

Sulle difficoltà di rosa di Palladino

“Palladino sta cercando soluzioni alternative in base alla rosa che si ritrova: potrebbe provare la doppia punta ad esempio, con Colpani accanto all'attaccante. A seconda di chi rimane, adatterà il proprio modulo. Io punterei su un giovane in attacco, un ragazzo che magari non ha tanta esperienza ma ha voglia”.

Sul centrocampo

“Purtroppo non arrivano grandi segnali dal centrocampo. Non avere nemmeno tre titolari di ruolo è un problema, c'è Bianco sì, ma la coperta è troppo corta. Già a Parma si potrebbe vedere le prime lacune di questa Fiorentina senza mediana”.