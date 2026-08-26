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Corriere dello Sport-Stadio: Tutto quello che non torna, come si spiega lo zero assoluto

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Due pagine sulla Fiorentina all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.

Pagina 14

Apertura per: “I paletti per Kean”. Sottotitolo: “Non solo il prezzo: la Fiorentina prima vuole un sostituto all’altezza”. In taglio basso ancora mercato: “Poku dice no Ora Bakayoko o Philogene”. 

Pagina 15

Qui leggiamo: “Tutto quello che non torna”. Ovvero: “Analizziamo lo “zero assoluto” della Fiorentina  all’Olimpico partendo dalle scelte di Grosso: stravolgere  è pericoloso...”. E infine: “Firenze l'emozione per il centenario”. 

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