Corriere dello Sport-Stadio: Tutto quello che non torna, come si spiega lo zero assoluto
Due pagine sulla Fiorentina all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.
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Apertura per: “I paletti per Kean”. Sottotitolo: “Non solo il prezzo: la Fiorentina prima vuole un sostituto all’altezza”. In taglio basso ancora mercato: “Poku dice no Ora Bakayoko o Philogene”.
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Qui leggiamo: “Tutto quello che non torna”. Ovvero: “Analizziamo lo “zero assoluto” della Fiorentina all’Olimpico partendo dalle scelte di Grosso: stravolgere è pericoloso...”. E infine: “Firenze l'emozione per il centenario”.
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