“Sono un numero sei”: Oulaï offre varie opzioni alla Fiorentina. E a centrocampo…

La Fiorentina targata Fabio Paratici ha già un’altra operazione a centrocampo: è arrivato anche Christ Inao Oulaï, classe 2006 ivoriano che va ad ampliare la mediana viola portando nuove caratteristiche nella rosa di Fabio Grosso. Oulaï si aggiunge a Fagioli, Mandragora, Brescianini, Fabbian, Sohm e ad Atta, altro nuovo acquisto estivo.

Bravo nelle due fasi

L’ex Trabzonspor ha giocato praticamente sempre come centrocampista centrale nel 4-2-3-1 della squadra turca, ed anche con la Costa d’Avorio ha agito da perno in mediana accanto ad un altro compagno di reparto. “Sono un numero Sei”, ha detto Oulaï alla prima uscita ufficiale da calciatore della Fiorentina. Il calciatore africano è in grado di spezzare il gioco e cucirlo impostando subito l’azione, spesso in verticale, dimostrando di riuscire a gestire molto bene entrambe le fasi di gioco.

Dove agirà con la Fiorentina?

Non imponente fisicamente ma molto bravo tecnicamente, è in possesso di ottima tecnica di base e non perde facilmente il pallone. In campo sa essere un osso duro per i centrocampisti avversari, grazie alle sue notevoli capacità atletiche, che gli permettono di essere un fattore in fase di pressing. Alla Fiorentina potrà spaziare in tutte e tre le posizioni in mediana, dalla mezzala sinistra a quella destra, passando anche per il vertice basso… a seconda di come lo inquadrerà l’allenatore gigliato Fabio Grosso.