De Gea-Juventus, il primo incontro ufficiale con la Fiorentina è già andato in scena
Domenica prossima la Fiorentina si recherà a Torino per giocare contro la Juventus. Ma una partita di mercato tra i due club è già andata in scena.
La Juve, alla ricerca di un portiere per la prossima stagione, ha scelto di cautelarsi in caso di mancato arrivo di Alisson, approfondendo i discorsi con la Fiorentina per De Gea.
Incontro formale
Lo scrive Tuttosport dove viene rivelato il fatto che la scorsa settimana c’è stato un primo incontro formale tra i bianconeri, rappresentati da un paio di intermediari, e la dirigenza viola.
Pista “percorribile”
Una pista, quella che porta al portiere spagnolo, che viene definita “decisamente più percorribile”, dal momento che sarebbe il club toscano a spingere per la cessione in estate dell’ex United. Le ragioni? Diverse, seppur correlate principalmente alla necessità di svecchiare la rosa e alleggerire il monte ingaggi.