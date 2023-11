Il Manchester United di Amrabat perde pezzi. I risultati non arrivano... e uno storico dirigente lascia il club

Per l'ex Fiorentina Sofyan Amrabat, l'ambientamento al Manchester United è stato tutt'altro che semplice. I Red Devils sono impantanati in un brutto momento di discontinuità: anche l'allenatore Ten Hag è in difficoltà e il campo non regala soddisfazioni ai tifosi. Eppure, anche la dirigenza deve far fronte a una svolta storica.

L'amministratore delegato del Manchester United Richard Arnold si dimette dopo 16 anni. Il mandato finirà il prossimo 31 dicembre. Un cambiamento tutt'altro che marginale, visto il pressing di Jim Ratcliffe, pronto ad acquistare il 25% del club.