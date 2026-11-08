Toni: "Vinta la scarpa d'oro, feci un regalo a tutti i compagni. Quanti scherzi con Frey! E quella volta che ci cascò in pieno..."

L'ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della partita di stasera contro la Juventus, altra squadra in cui ha militato l'ex calciatore. Non solo attualità però nelle parole di Toni, che ha ricordato anche alcuni episodi della sua esperienza a Firenze.

Regalo per la scarpa d'oro

"Quando ho vinto la scarpa d'oro ho regalato a tutti un orologio con inciso un bel "grazie". lo ero fortissimo in area, ma avevo bisogno che i miei compagni mi portassero la palla li".

Lo scherzo a Frey

"Con Frey c'era sempre un po' la sfida a chi aveva l'auto più bella. Avevamo entrambi la Ferrari, adesso non ci entreremmo più nessuno dei due... (risata, ndr). Una volta faccio credere a Frey che "Quattroruote" mi ha contattato per fare la copertina della rivista sulla mia Ferrari. Seba rosica da matti e chiama l'addetto stampa della Fiorentina chiedendogli di proporre anche lui alla rivista. Ci era cascato in pieno... Che spogliatoio con Prandelli".