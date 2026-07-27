Zanzi (pres. Verona) su Egharevba: "Nel calcio non ci sono cortesie, ci sono trattative. Non si fa mercato senza cedere"

Continua a far rumore la cessione di Egharevba in casa Hellas Verona: il classe 2010, prelevato dalla Fiorentina per la propria Primavera, era considerato un talento in rampa di lancio, e la sua cessione ‘troppo facile’ ha sollevato qualche dubbio sull'operato di Italo Zanzi, presidente del Verona.

Sulla cessione di Egharevba

Proprio dalla conferenza stampa di oggi si è tornati sull'argomento, e Zanzi ha risposto: “Nel calcio non ci sono cortesie, ci sono trattative, sempre. Nessuno può garantire che mercato faremo con un mese a disposizione, ovviamente l'obiettivo è di fare una squadra competitiva, ma dipende tanto anche dai calciatori e dalle loro intenzioni. Non possiamo decidere di non fare alcuna cessione”.

Chance per Belghali?

Pur non menzionandolo, la domanda del giornalista comprendeva anche il nome di Rafik Belghali, sondato dalla Fiorentina come obiettivo per la fascia a inizio mercato. Le chiacchiere si sono sopite, ma il giocatore vorrà fare il salto di qualità e non è detto che non sia la Fiorentina a concederglielo.