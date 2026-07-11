Sogliano: "Serve entusiasmo per ripartire in Serie B. Ecco ho venduto Egharevba.."

Questo pomeriggio a Verona è stato presentato il nuovo tecnico gialloblu Marco Baroni. E durante la conferenza stampa ha preso parola anche il direttore sportivo dell’Hellas Sean Sogliano, che ha sottolineato alcuni aspetti: dal campionato che verrà alle prime cessioni, tra cui quella del giovane Egharevba alla Fiorentina.

“Sono contento di rivederci per un altro anno, anche se ovviamente dopo la retrocessione non siamo felici. Bisogna però ritrovare forza ed entusiasmo per ripartire. Voglio ringraziare mister Baroni per aver accettato la mia chiamata: sarà una stagione difficile, ma ora abbiamo bisogno di persone che mettono la professionalità davanti a tutto. Il fatto che sia tornato per me è motivo di grande soddisfazione”.

“E' il mio ottavo anno a Verona, il primo dopo una retrocessione”

Ha anche aggiunto: “Questo è il mio ottavo campionato qua, ma il primo in cui ripartiamo da un risultato negativo. Dopo una stagione sono sempre molto stanco a livello nervoso e quindi mi prendo sempre un po’ di tempo per scegliere se sono pronto a ripartire. Ringrazio il presidente del Lecce per il “corteggiamento”, ma la mia scelta è stata rimanere per aiutare un Verona in difficoltà. Non sono Robin Hood, ma non sono voluto andare via in un momento così complicato per l’Hellas”.

“La Serie B è un campionato molto complicato”

Un pensiero sul prossimo campionato di Serie B: “Ci aspetta un campionato molto difficile. In Serie B ci sono ogni anno cinque squadre che lottano sempre per salvarsi, mentre in Serie B c’è molta più incertezza: nessuno sa se a fine campionato farà i play off o i play out. A fare la differenza in un campionato così livellato sarà anche l’ambiente”.

“Egharevba? Non volevo venderlo ma sono stato costretto dal bilancio”

Ha poi concluso parlando della cessione di alcuni giovani, tra cui quella di Egharevba alla Fiorentina: “Vendere un ragazzo del 2010 non mi piace, ma il 30 giugno ci sono scadenze di bilancio per il quale dobbiamo raggiungere dei numeri. Se non ci arriviamo attraverso un giocatore, dobbiamo farlo attraverso altri, quindi abbiamo accettato l’importante offerta per Egharevba fatta dalla Fiorentina"