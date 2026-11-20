La Repubblica - Firenze analizza i problemi della difesa della Fiorentina, reparto da cui servirà ripartire per costruire una solidità che è mancata in tutto questo inizio di campionato in casa viola.

Le opzioni di Vanoli

Per riuscirci Vanoli potrebbe puntare sulla coppia centrale formata da Dragusin e Ranieri, con l'ex capitano viola pronto al rientro e conoscitore del compagno romeno fin dai tempi della Salernitana. A destra Jimenez resta un punto e a sinistra i progressi di Joao Mario e Valdepenas potrebbero permettere di gestire diversamente Viery, finora utilizzato anche come esterno.

Una questione di mercato

L'attenzione sul reparto ce l'ha anche Paratici, che avrebbe già individuato nel ruolo del terzino sinistro una priorità per il mercato di gennaio: tra i profili proposti c'è Estupinian del Milan. Non è escluso, inoltre, l'arrivo di un altro centrale, soprattutto in caso di ulteriori difficoltà difensive o di una partenza di Pongracic.