Cessioni già definite e altre da perfezionare: Una bella sforbiciata per la Fiorentina
La giornata di ieri ha portato all'ufficializzazione di due cessioni per la Fiorentina.
Balbo e Comuzzo
Luis Balbo se ne va allo Sturm Graz a titolo definitivo con cartellino pagato 1,5 milioni di euro e in più i viola si tengono il 50% della futura rivendita del giocatore.
Ma soprattutto c'è Pietro Comuzzo passato in prestito oneroso (un milione) con diritto di riscatto (19 milioni di euro) al Torino.
Operazioni col Venezia
Ma la sforbiciata non finisce qui anche perché Matias Moreno andrà nelle prossime ore al Venezia per 6 milioni di euro e il 50% sulla futura rivendita. Sempre con il Venezia c'è in ballo il passaggio in prestito con diritto di riscatto, il centrocampista Simon Sohm.
Attenzione a Fortini
Attenzione anche a Niccolò Fortini perché il Torino vorrebbe pure lui, ma in questo caso non potrà esserci prestito, ma una cessione a titolo definitivo che comprenda un esborso economico e in doppia cifra.