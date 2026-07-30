Comuzzo saluta i viola: "Un giorno che non dimenticherò. Grazie Firenze, mi hai fatto sentire il tuo cuore"

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità del passaggio di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina al Torino. Il giovane difensore, cresciuto nel vivaio viola, ha dedicato alla squadra viola un lungo post su Instagram.

Un lungo percorso in viola

“Oggi è un giorno che difficilmente dimenticherò - scrive in apertura il difensore - Dopo sette anni si interrompe il mio percorso con questa maglia. Un grazie di cuore alla famiglia Commisso, per l’affetto e la fiducia che non potrò mai ripagare abbastanza. Grazie a tutte le persone che mi hanno visto crescere fin da quando sono arrivato, ancora bambino, in questa città meravigliosa: staff, compagni di squadra, dottori e fisioterapisti, con cui ho condiviso momenti indimenticabili e costruito rapporti speciali”.

Ringraziamento a Firenze

Il classe 2005 passa poi all'affetto dei tifosi e dell'intera città: “Infine, grazie a Firenze, che fin dal primo giorno mi ha fatto sentire il suo calore, la sua passione, il suo cuore. Grazie Fiorentina”.