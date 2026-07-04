VIDEO: esplosività e destro a giro, quando Koleosho fece sognare l'U21 azzurra

Le doti che cerca da anni la Fiorentina, e che spera di trovare in Luca Koleosho, sono quelle che il classe 2004 aveva messo in mostra già un anno fa all'Europeo Under 21. Nel quarto di finale contro la Germania infatti, l'esterno sbloccò la gara con uno splendido movimento, classico dell'ala: dribbling a rientrare da sinistra e destro secco sul secondo palo.

Serie A questa sconosciuta

E dire che per Koleosho la Serie A è un mondo tutto da scoprire perché le sue origini sono suddivise tra Usa, Canada e Nigeria ma la formazione calcistica è a stelle e strisce mentre le uniche esperienze in Europa le ha vissute in Spagna, Inghilterra e Francia. Gli manca proprio l'Italia, di cui ha vestito la maglia di Under 19 e 21 e poi della Nazionale maggiore a giugno.