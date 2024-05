Ferrante: "Belotti sarà tenuto in considerazione anche da Spalletti. Fossi il Torino farei all-in su Italiano"

Questo pomeriggio l’ex attaccante del Torino Marco Ferrante, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di parlare di Andrea Belotti, e di una sua possibile chiamata in Nazionale, oltre di chi possa essere il prossimo allenatore del Toro. Questo un estratto delle sue parole:

“Belotti è un attaccante forte, sarà tenuto in considerazione in vista dell'Europeo”

“Belotti è uno di quegli attaccanti che mi fa impazzire, questo perchè per me un attaccante deve essere molto bravo tecnicamente. Per come vedo io il reparto offensivo, è un giocatore che riesce a crearsi un sacco di occasioni anche se spesso non riesce a sfruttarle al 100%. Nel corso degli ultimi anni ha dimostro di riuscire a vedere molto bene la porta. Ha forse attraversato qualche difficolta a Roma, che è comunque una piazza molto particolare: se non rendi subito in poco tempo vieni accantonato, questo è quello che è successo a lui. Firenze non è una piazza facile ma mi auguro che con il tempo possa aiutare i viola a concludere al meglio il campionato e a vincere la Conference. Penso che anche lui possa essere uno dei candidati per essere convocato da Spalletti all’Europeo”.

“Fossi il Torino prenderei Italiano, anche se c'è la possibilità che resti a Firenze”

Ha poi concluso parlando del futuro tecnico del Torino: “Passatemi il termine ma penso che l’allenatore più cazzuto per il Toro possa essere Vincenzo Italiano. Anche se penso che al momento il tecnico della Fiorentina abbia altre alternative piu importanti, se non dovesse concludere con altre squadre o restare a Firenze io lo prenderei subito. Sarà molto difficile, anche perchè ho letto che in caso di qualificazione alla prossima Europa League scatterebbe il rinnovo coi viola. Indipendentemente dalle tante offerte che ha ricevuto credo che alla fine ci sia la possibilità che resti ancora a Firenze. Sicuramente il prossimo allenatore del Toro dovrà essere accontentato in tutto, non che a fine di stagione gli vengono venduti i pezzi più pregiati della squadra”.