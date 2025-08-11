Il Milan cede Filippo Terracciano e tifa per la salvezza della Cremonese: ecco quanto incasserebbe per l'ex obiettivo della Fiorentina

La Fiorentina l'aveva cercato nel gennaio 2024, quando giocava nell'Hellas Verona e con la maglia gialloblù aveva fatto vedere ottime cose. Filippo Terracciano poi scelse il Milan ma, come vi abbiamo raccontato, la sua avventura rossonera è già giunta al capolinea.

5 milioni solo se…

Terracciano ripartirà dalla Cremonese, ma non a titolo definitivo. L'operazione è infatti avvenuta in prestito con obbligo di riscatto. Obbligo legato alla permanenza in categoria del club grigiorosso, eventualità nella quale Terracciano rimarrebbe e il Milan incasserebbe 5 milioni. Dopo la breve parentesi rossonera, dunque, l'esterno destro tornerà a lottare per la salvezza.