Fallo di mano da rigore di Pongracic? Marelli smentisce: "Non è penalty almeno per tre motivi"

Nell'ambiente interista qualcuno si è lamentato per il tocco di mano di Marin Pongracic dopo qualche minuto del Fiorentina-Inter di ieri.

Evento inatteso

Una deviazione accidentale su un cross a metà altezza che però l'esperto arbitrale di DAZN, Luca Marelli, ha giudicato così: “C’è un cross al centro dell’area della Fiorentina e Pongracic tocca il pallone con la mano destra, il braccio rimane sempre fermo per cui è una posizione naturale. Davanti a lui sia Esposito che Ranieri bucano il pallone, rendendolo un evento inatteso".

“Non ci sono elementi di punibilità”

E anche: "Oltretutto, il braccio non si muove mai durante il tocco, per cui non ci sono elementi di punibilità”.