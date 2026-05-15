Da Rossi, Grosso... Ma c'è chi assicura che Paratici abbia anche una pista estera top secret per la panchina viola

La panchina della Fiorentina non sarà la sola chiacchierata alla fine della stagione. Saranno infatti diversi gli allenatori che cambieranno squadra per la prossima stagione.

Paratici al lavoro

Paratici è da tempo al lavoro per capire il da farsi in casa viola, con Vanoli ancora in bilico, con la conferma che punta più al “no” che al “sì”.

Pista top secret?

Tra i nomi per sostituirlo ci sono i soliti Grosso e De Rossi, ma Tuttosport assicura che il ds viola starebbe lavorando anche a una pista estera top secret. Un profilo internazionale su cui c'è massimo riserbo. Tutto ciò conferma la volontà dei dirigenti viola di aprire presto un nuovo ciclo.