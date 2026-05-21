L'intermediario di mercato Costantino Nicoletti è intervenuto a Lady Radio, spaziando tra varie tematiche di casa Fiorentina ma partendo dalla stretta attualità: il tema allenatore.

‘Oggi la Fiorentina non ha appeal, non suscita interesse, ma…’

“Se vuoi confermare un allenatore, perché aspettare? Lo potevi dire anche prima della Juventus, se vuoi programmare la stagione col tecnico che hai… ma volendo anche prima, a salvezza acquisita. Per me 5% permanenza di Vanoli, 25% tecnico giovane, con poca esperienza, è arrivato Paratici, che ha vinto tanti trofei, perché non si può affiancare ad un allenatore top? Ed è ciò che sta cercando, il problema stipendio si risolve. Oggi la Fiorentina non ha appeal, non suscita interesse, ed un allenatore top te lo ridarebbe. So che molti allenatori hanno detto di no a Paratici, perché non c’è l’Europa”.

‘Sta nascendo una Fiorentina 2.0, con questa gestione… o un'altra'

“I Commisso in questi anni avevano un obiettivo: hanno preso la Fiorentina pagandola la metà di quanto valeva. Ha fatto operazioni per patrimonializzarla, strapagando giocatori più che in tutta la storia della Fiorentina. Beltran 20 milioni, Gonzalez 27, pensiamo a quanti calciatori sono stati pagati più di 15 milioni di euro. Ho la sensazione che stia nascendo una Fiorentina 2.0 intrigante, che resti questa gestione o ne arrivi un’altra… Immagino che dopo la conferenza stampa di fine campionato, se non in quell’occasione, si saprà chi sarà l’allenatore della Fiorentina”.