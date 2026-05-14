Nicoletti: "Il presidente della Fiorentina non esiste, è un cartonato, un ologramma. E Paratici..."

Nel giorno del suo compleanno, il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha fatto giungere il suo messaggio anche sul futuro della squadra. Ma l'importanza della sua figura all'interno del club viola viene messa in dubbio da qualcuno.

“Siamo amministrati da un fondo”

In particolare, l'intermediario di mercato e tifoso viola, Costantino Nicoletti, intervenuto su Lady Radio, è stato critico nei suoi confronti: “Lasciamolo perdere, tanto non esiste la proprietà di questa società, convinciamoci che siamo amministrati da un fondo d’investimento".

“E' un ologramma”

E poi: “Ha ereditato un titolo, è un ologramma, un cartonato, una figura di rappresentanza, non esiste il presidente. Abbiamo desiderato tanto un dirigente di spessore, come Paratici, che non ha senso che vada via ora e che si sta portando i suoi collaboratori. E difatti sarà lui il direttore sportivo della Fiorentina per il prossimo anno".