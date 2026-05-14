Il progetto Firenze di Paratici, le candidature valutate e che verranno portate da Commisso

I tifosi della Fiorentina attendono con impazienza la definizione della questione allenatore da parte della società viola.

La separazione e il casting

Il direttore sportivo, Fabio Paratici, sta parlando da tempo con Paolo Vanoli con l'obiettivo di definire insieme lo scenario che possa essere il migliore per tutti. L'ipotesi della separazione viaggia cosi di pari passo con il casting che il club viola vorrebbe ultimare al massimo con la fine del campionato, per poi presentare a Commisso le 'candidature' vere e chiudere il discorso. Questo è quello che scrive stamani La Nazione in merito.

Le candidature

Di sicuro Paratici sta valutando le candidature di Fabio Grosso e Daniele De Rossi, strade che c'è da capire se siano percorribili o meno.

Stesso discorso parlando di profili internazionali come quello di Andoni Iraola (sul quale è forta la concorrenza del Crystal Palace).