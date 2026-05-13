Summit Paratici-Vanoli? Non è ancora il momento, l'incontro slitta: il ds della Fiorentina va all'Olimpico e prende tempo

Oggi doveva essere il giorno del verdetto: la Fiorentina avrebbe conosciuto il destino del suo allenatore Paolo Vanoli. Era in programma, infatti, un summit con il direttore sportivo Fabio Paratici, che evidentemente non può ancora essere svolto.

Niente summit Paratici-Vanoli

Proprio Paratici, infatti, era a Roma da lunedì ed è rientrato oggi in quel di Firenze. Ma sta per tornare nella capitale per guardare dal vivo Lazio-Inter, finale di Coppa Italia. Come riportato da Lady Radio, dunque, evidentemente il ds viola ha preso un po' di tempo per decidere in merito al futuro di Vanoli.

Il ds viola è all'Olimpico

L'incontro in programma per parlare del futuro, programmato in giornata, slitta ai prossimi giorni o alle prossime settimane. Non si conoscerà oggi il destino del tecnico della Fiorentina.