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La Nazione: Tutte le posizioni più difficili che Paratici dovrà affrontare in tempi brevi

Redazione /
La Nazione
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Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione

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In primo piano: “Chiamateli rompicapo Dodo e Fortini, rinnovate? Piccoli, solo due soluzioni”. Sottotitolo: “Ecco le posizioni più difficili che Paratici dovrà affrontare in tempi brevi I dubbi sulla volontà di Kean e le tentazioni (come quella firmata Juve) per De Gea”. 

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In taglio alto: “Vanoli se la gioca, De Rossi può scavalcare Grosso, Iraola parla anche col Palace”. Poi leggiamo: “La formazione anti-Juve Parisi torna in... attacco”. Sottotitolo: “L'ex Empoli farà l'esterno offensivo. Dall'altro lato ballottaggio Gud-Solomon Kean ha ripreso ad allenarsi. Oggi si saprà se con i bianconeri potrà giocare”. 

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