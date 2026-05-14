Paratici rimarrà e si confermerà da solo. Ormai a Firenze funziona così, perché meravigliarci?

Il silenzio attorno a Paratici ha fatto rumore in questi giorni. Finirà tra qualche ora con una intervista del ds della Fiorentina che, da quello che sappiamo, smentirà le tante voci attorno a lui.

Perché avrebbe del clamoroso (e nel calcio mai dire mai…) se dopo soli pochi mesi dovesse salutare per andare a Roma o Milan. Quasi impossibile, ma questa è la società dove soltanto pochi mesi fa venne confermato Palladino da Pradè, e pochi giorni dopo lo stesso allenatore non c'era più. La stessa società che prese un nuovo tecnico, Gattuso, che durò giusto il tempo di una visita ai lavori del Viola Park. La stessa società che nel momento in cui un intero stadio fischiava la squadra, a salvezza ottenuta (mai giornata fu più triste), ha fatto uscire un comunicato di congratulazioni al gruppo squadra firmato dal presidente. Roba da pianeti diversi.

Divergenza su Vanoli

Occorre, subito, sulla questione diesse una presa di posizione forte e netta della proprietà, più che del diretto interessato, sempre che sia su questo pianeta chiamato calcio. Un Joseph o Giuseppe (Commisso ovviamente) visto che ora si fa chiamare così che, da quello che ci risulta, vorrebbe tenere Vanoli in panchina. Divergenze di opinione, come sempre. Come sullo staff medico. D'altronde, così come accadde con Iachini, la proprietà Commisso su questo è sempre stata molto lineare. Fa fatica a mandare via le persone anche quando fanno male.

Paratici, la sua posizione e la comunicazione

Intanto, mentre ci ritroviamo con un nuovo ds ricercatissimo sul mercato, presente sulle prime pagine dei giornali di gossip per il suo rapporto amoroso con l'attrice Pilar Fogliati, che tanto sta facendo parlare, c'è da capire che Fiorentina sarà. E soprattutto chi comanderà. Ricordandosi bene che quando Pradè ha avuto carta bianca, assieme a Ferrari, i disastri si sono susseguiti uno dopo l'altro. Con Paratici, salvezza a parte, le cose non sono cominciate molto diversamente dal punto di vista delle operazioni di mercato. Speriamo, come al solito, di essere troppo pessimisti.

La comunicazione in casa Fiorentina è ai minimi storici. Adesso parlerà Paratici, che probabilmente si confermerà da solo. A Firenze ormai funziona così!