E Arthur potrebbe andare a fare compagnia a Cabral. Ma la prima scelta spetta alla Fiorentina e per venti milioni...

Non c'è dubbio alcuno sul fatto che Arthur alla Fiorentina si sia espresso su ottimi livelli, salvo qualche passaggio a vuoto fisiologico.

Pericolo portoghese

Ora però il brasiliano rischia di poter continuare questa sua ripresa, dopo due stagioni molto in ombra, in Portogallo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore è nel mirino del Benfica, dove già milita un altro ex viola, altro brasiliano e altro giocatore che si chiama Arthur (Cabral).

Il tecnico della squadra, Roger Schmidt, gioca con il 4-2-3-1 e l’esperienza di Arthur sarebbe esattamente ciò che serve ai lusitani per la prossima stagione dove vogliono alzare l’asticella della qualità.

Ma la prima decisione spetta alla Fiorentina

Ma il Benfica se vorrà davvero affondare il colpo, dovrà prima attendere la decisione della Fiorentina: il club viola infatti vanta un diritto di riscatto sul bianconero e può prenderlo sborsando 20 milioni di euro. Tenuto conto di quanto ha giocato e come ha giocato, la Viola potrebbe farci più di un pensiero per esercitare l’opzione.