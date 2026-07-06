Grosso: "Voglio un calcio fatto di passione, coraggio e qualità. Abituato a far esprimere al meglio i miei ragazzi"

Il 9 luglio si appresta a diventare (nuovamente) una data importante per Fabio Grosso, che giovedì verrà presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Fiorentina, a 20 anni da quel famoso rigore che regalò l'ultimo Mondiale all'Italia. Intanto, il mister è stato intervistato da Vivo Azzurro TV parlando anche della sua nuova esperienza.

Il commento di Grosso

“Sono un allenatore che prova a fare le cose in cui crede nella maniera migliore possibile, cercando di far esprimere al massimo i ragazzi che ho a disposizione. Voglio un calcio fatto di passione, energia, coraggio e qualità”, ha detto il nuovo tecnico viola.